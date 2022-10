La nuova serie Realme 10 è ormai pronta al lancio. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire il 3 novembre in Cina ma non è chiaro se nella stessa occasione l’azienda procederà con il rilascio a livello globale, se deciderà di immettere i dispositivi nel resto del mondo in un secondo momento o se limiterà la disponibilità alla Cina.

Il dubbio troverà senz’altro risposta nei prossimi giorni. Attualmente è possibile affermare soltanto che l’India sarà tra i Paesi nei quali i dispositivi saranno disponibili.

Nell’attesa abbiamo comunque modo di conoscere il design e la scheda tecnica dei tre presunti dispositivi che andranno a costituire la nuova serie Realme 10.

Realme 10: ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie!

A sostituire la serie Realme 9 ci pensa la nuova generazione presumibilmente costituita da un Realme 10, un 10 Pro e un 10 Pro+.

Il design del Realme 10 Pro + è già apparso in rete rivelando la presenza di un display particolarmente ampio con bordi curvi e di un comparto fotografico di forma rettangolare con due fotocamere circolari: la prima sede di un sensore principale e la seconda sede di ben due sensori differenti.

Il modello di punta potrebbe essere dotato di un chip MediaTek Dimensity 1080 mentre Realme 10 potrebbe montare un chip MediaTek Helio G99. La batteria invece potrebbe essere da 5000 mAh.

Nessuna informazione è fino ad ora emersa su quelli che saranno i costi dei dispositivi in arrivo. Non è chiaro, inoltre, quanti saranno gli smartphone che andranno a formare la serie Realme. Tutti i dettagli saranno svelati soltanto al momento del lancio ufficiale che, a quanto pare, dovrebbe tenersi il 3 novembre.