Studi recenti hanno dimostrato le proprietà curative del succo di mela. Uno studio ha scoperto che bere succo di mela riduce la produzione di beta-amiloide nei topi e un altro ha scoperto che bere regolarmente succo di mela potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer fino al 75%.

I ricercatori del Centro di Neurobiologia Cellulare “Neurodegeneration Research University of Massachusetts“, hanno pubblicato uno studio che ha mostrato gli effetti positivi del succo di mela sull’Alzheimer. I ricercatori hanno scoperto che i topi trattati con l’equivalente umano di due tazze di succo di mela al giorno, hanno ottenuto risultati migliori nei test cognitivi. Il consumo di succo di mela era anche legato a una minore produzione di placche di amiloide-beta con l’invecchiamento dei topi.

I ricercatori ritengono che il succo di mela possa prevenire il declino di un neurotrasmettitore noto come acetilcolina. I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che trasmettono messaggi ad altre cellule nervose e sono cruciali per una buona memoria e una buona salute del cervello. Studi precedenti hanno dimostrato che quando l’acetilcolina è aumentata nel cervello delle persone con Alzheimer, il declino mentale può essere rallentato.

Il ricercatore capo Dr. Thomas B. Shea ha commentato lo studio affermando che: “Questi risultati forniscono ulteriori prove che collegano i fattori di rischio nutrizionali e genetici per la neurodegenerazione legata all’età e suggeriscono che il consumo regolare di succo di mela non solo può aiutare a mantenere la mente funzionante al meglio, ma può anche essere in grado di ritardare aspetti chiave del morbo di Alzheimer e aumentare gli approcci terapeutici”.

In un altro studio del dottor Shea, completato nel 2006, a 21 persone di età compresa tra 72 e 93 anni con Alzheimer sono stati somministrati 100 ml di succo di mela due volte al giorno per un mese. Hanno scoperto che bere succo di mela, anche solo tre volte a settimana, potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer del 75%.