La terza edizione di MIMO si svolgerà a giugno nel 2023. L’evento vedrà l’Autodromo Nazionale Monza diventare una vera e propria città dei motori. Parteciperanno modelli di più di 50 brand di auto e moto.

I costruttori avranno a disposizione un’area riservata sia alle esposizioni che ai test drive. Ci saranno anche aree di intrattenimento, di gioco e di ristoro pensate per tutti. Verrà creato un percorso esclusivo di circa quattro chilometri per i test drive dei modelli di auto e moto di tutte le motorizzazioni partecipanti. Il percorso realizzato sarà adatto a city car, suv, berline.

I test drive saranno attivi dal 16 al 18 giugno, 10 ore al giorno. La novità principale dei test drive sarà l’area allestita per la prova dei modelli elettrici e ibridi plug-in. Il pubblico avrà la possibilità di provare il funzionamento delle colonnine e scollegare i diversi connettori di ricarica. L’esclusiva MIMO Week sarà una settimana di offerte speciali dedicate e vendite dirette al pubblico. I brand consentiranno anche ai visitatori di acquistare un’auto direttamente in occasione dell’evento.

I test drive dedicati, l’area per provare le ricariche elettriche, le offerte speciali della MIMO Week, sono tutti strumenti messi a disposizione da MIMO per raggiungere un obiettivo ben preciso: attirare un pubblico numeroso in un evento gratuito che possa svecchiare il parco auto italiano, per conoscere nuovi modelli e motorizzazioni moderne e attente all’ambiente.

MIMO a Monza: la città dei motori pronta ad ospitare la terza edizione dell’evento

Prossimamente sarà anche possibile visitare il sito ufficiale www.milanomonza.com. I box di Formula 1 esporranno le sportive e i brand premium, tutti pronti a scendere in pista ogni giorno per regale uno spettacolo incredibile al pubblico direttamente dalle tribune. L’atmosfera sarà mozzafiato; fra i viali del Tempio della velocità si snoderanno il Classic Car Paddock, il Designer Paddock, il Supercar Paddock, il Motorsport Paddock. Una giuria tecnica voterà per le auto più belle. Anche il pubblico, tramite un codice QR associato ad ogni modello, potrà esprimere il proprio parere. I voti verranno conteggiati e resi pubblici domenica 18 giugno.

Andrea Levy, Presidente MIMO, dichiara: “L’Autodromo Nazionale Monza sarà il palcoscenico ideale per l’incontro tra il pubblico, auto e moto. Un’edizione dinamica che metterà al centro il prodotto”. Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza: “Siamo orgogliosi che il nostro Autodromo diventi per il 2023 il fulcro di tutte le attività principali di MIMO, trasformandosi per tre giorni in una vera e propria ‘Città dei Motori’. Tale riconoscimento dimostra come il Circuito sia uno spazio attrattivo ideale per i più diversi eventi in ambito automotive. Per questi motivi, siamo dunque convinti che la manifestazione debba assumere un ruolo predominante tra quelle ospitate dal Tempio della Velocità e sia destinata a crescere ancora negli anni a venire”.

Infine, Alessandra Zinno, Direttore Generale Autodromo Nazionale Monza, annuncia: “Sosteniamo con entusiasmo un evento che è in linea con la filosofia e l’identità dell’Autodromo, ovvero un luogo che, grazie al suo heritage, è in grado di ispirare e progettare il futuro sia dell’automobilismo sportivo che della mobilità in generale ponendo al centro la sostenibilità, la ricerca e la condivisione del sapere. Siamo contenti di poter essere il teatro di una formula che unisce brand, addetti ai lavori e grande pubblico perché è proprio ciò che siamo, vale a dire un polo in un contesto naturale unico che mette in relazione imprenditoria, opportunità e persone per promuovere lo sviluppo sostenibile e i valori autentici e appassionanti delle quattro ruote”.