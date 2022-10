MediaWorld apre le porte dei propri negozi agli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo, riuscendo nel contempo a spendere cifre fortemente più basse del normale, sia per l’acquisto della tecnologia, che dei cosiddetti beni di prima necessità.

Per spendere poco con MediaWorld non dovrete seguire un iter ben specifico, ma vi basterà recarvi personalmente in uno dei tantissimi negozi dislocati sul territorio nazionale, oppure potrete collegarvi al sito ufficiale, il quale comunque garantisce un risparmio importante, anche se potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione.

Premendo qui vi collegherete al nostro canale Telegram dove potrete trovare ogni giorno codici sconto Amazon gratis ed anche offerte speciali.

MediaWorld, che offerte shock: tutti i prezzi di oggi

La tecnologia è da brividi da MediaWorld, il nuovo volantino, attivo fino al 31 ottobre 2022, rappresenta il giusto compromesso per cercare di spendere poco, senza rinunciare alla qualità. Gli smartphone, come al solito del resto, la fanno sostanzialmente da padroni, mettendo sul piatto un carnet di sconti davvero da urlo.

Nello specifico risulta essere possibile acquistare un Apple iPhone 11, al prezzo di soli 569 euro, ma anche modelli come Galaxy A53 a 369 euro, Oppo Find X5 Pro a 1149 euro, Xiaomi 12 Pro a 929 euro, Honor Magic 4 pro a 899 euro, Apple iPhone 13 a 879 euro, Galaxy S22 a 699 euro, Realme GT2 a 499 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Xiaomi 11T a 299 euro, Oppo reno6 a 329 euro, Galaxy A23 a 269 euro, per finire con Realme 9 a 269 euro, oppure Oppo A94 a 269 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da MediaWorld, se volete risparmiare al massimo siete sicuramente nel posto giusto.