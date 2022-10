Iliad è pazza: iPhone 14 quasi gratis e 160GB in 5G con la nuova Flash

Secondo le ultime evidenze, Iliad continua a dominare il mondo della telefonia mobile grazie alle sue offerte. Tutte quelle sottoscritte in passato sono ancora disponibili per gli utenti che ne possiedono allo stesso prezzo, visto che come promesso non hanno mai cambiato il costo mensile. Sul sito ufficiale ora è presente una nuova proposta piena di contenuti, insieme a quella per la fibra ottica. Quest’ultima ricordiamo che ai già clienti Iliad costa solo 19,99 € al mese con tutto incluso nel prezzo.

Iliad batte la concorrenza a colpi di giga grazie all’ultima proposta che include al suo interno 160 giga in 5G

Attualmente grande clamore sta scaturendo l’ultima offerta che Iliad ha lanciato per il pubblico direttamente sul sito ufficiale. Come spesso accade infatti il provider dirama le sue offerte di tipo Flash, le quali infatti durano solo per poco tempo. Praticamente però una volta sottoscritto non scadranno mai e potrete avere per sempre lo stesso prezzo come Iliad ha sempre concesso.

E’ dunque ufficiale ed ancora valida fino al prossimo 11 novembre 2022, la nuova Flash 160. Si tratta di un’offerta con la quale Iliad batte nettamente la concorrenza sia per il prezzo che per i contenuti offerti al suo interno. Proprio qui ci sono infatti i minuti senza limiti per telefonare chiunque in Italia e in Europa ogni mese senza limitazioni di nessun genere, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 160 giga per la navigazione web connettendosi alla rete 5G. Ricordiamo che la massima connessione viene fornita dal gestore gratis senza alcuna limitazione e senza alcun pagamento supplementare da corrispondere.