Fiido, azienda che dal 2016 si occupa di facilitare la vita degli utenti attenti all’esercizio fisico, con la realizzazione di prodotti elettrici, quali e-bikes o e-scooters, ha recentemente deciso di scontare uno dei prodotti di punta: la Fiido X, una bici elettrica pieghevole.

Il modello in questione presenta un design molto elegante e “stiloso”, pensato sia per gli utenti che sono alla ricerca di praticità, che per i più attenti alla moda del momento. Realizzata con un telaio composto da un singolo pezzo, nasconde nella parte bassa una batteria facilmente removibile, e la possibilità di fruire di luci LED per una maggiore sicurezza nell’utilizzo notturno. La portabilità è facilitata dalla natura pieghevole, il telaio può difatti essere piegato all’incirca a metà della canna principale, andando difatti a facilitare il trasporto.

Fiido X: le altre specifiche

Fiido X è dotato di un sensore di coppia per un’esperienza di guida più reattiva e intuitiva. Allo stesso tempo, il motore silenzioso a bassa resistenza consente una guida facile anche senza alimentazione. Per offrire esperienza di guida, Fiido utilizza un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento in qualsiasi condizione. Inoltre, Fiido X ha una batteria a lunga durata che può arrivare fino a 80km in un solo viaggio.

Una delle migliori caratteristiche di questa e-bike è quanto sia facile da configurare subito. Il design della X incorpora la tecnologia di piegatura in 3 secondi per semplificare lo stoccaggio e il trasporto. Sia la bici stessa che la batteria rimovibile di facile installazione, godono della protezione dai furti grazie ad un sistema di sicurezza senza chiave. In cima alla classifica della facilità d’uso, Fiido X ha una geometria eccezionale e un reggisella telescopico, che la rendono una e-bike adatta a tutti, indipendentemente dall’altezza.

Fiido X è una bicicletta elettrica a bassa manutenzione progettata per essere utilizzata regolarmente, quindi non è necessario preoccuparsi di pulire e mantenere la bicicletta, data la certificazione IP54 per la resistenza contro polvere e acqua. Quando si tratta di pedalate notturne, le luci anteriori e posteriori fornite con Fiido X garantiscono la sicurezza del ciclista, tra l’altro include anche freni a disco anteriori e posteriori.

In vendita ad un prezzo di listino di 1799 euro, grazie all’applicazione del codice FX20, sarà possibile pagarla solamente 1599 euro. Tutti i dettagli della promozione sono visibili qui.