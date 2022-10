Euronics si prende letteralmente gioco delle dirette concorrenti con una campagna promozionale che vuole riservare all’utente finale un risparmio assolutamente degno di nota, e la possibilità di mettere a tutti gli effetti le mani su prodotti di altissimo livello generale.

Il risparmio è di casa da Euronics, grazie sopratutto alla presenza di prezzi fortemente ridotti rispetto al listino originario, i quali riescono a garantire un rapporto qualità/prezzo invidiabile, in confronto a quanto comunque le altre realtà del territorio paiono essere in grado di offrire.

Euronics: che offerte per oggi per tutti gli utenti

Lo speciale Telefonia di Euronics lascia davvero di stucco tutti gli utenti, sono disponibili tantissimi prodotti, anche di fascia alta, a prezzi quasi mai visti prima d’ora. In prima pagina, ad esempio, scopriamo il buonissimo Apple iPhone 11, acquistabile con un esborso finale di 599 euro, passando anche per lo Xiaomi 12T Pro, disponibile nel medesimo periodo a 849 euro.

Scorrendo le pagine del volantino possiamo anche trovare modelli decisamente più economici, come Xiaomi 12 lite a 429 euro, Redmi A1 a 99 euro, redmi 10C a 159 euro, Oppo A54s a 179 euro, Oppo A96 a 249 euro, Oppo Reno6 Pro a 499 euro, ma anche il bellissimo oppo Reno8 Lite, il cui prezzo non va oltre i 349 euro. Non mancano, se interessati al mondo Motorola, i nuovi Edge 30 Neo a 379 euro, ed anche Edge 30 Fusion, disponibile a 549 euro.

Tutti gli sconti sono comodamente raccolti sul sito ufficiale, dove si trovano anche i prezzi dei prodotti non menzionati nell’articolo.