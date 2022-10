Livio de Santoli, prorettore alla Sostenibilità dell’università Sapienza di Roma e presidente del Coordinamento Free, crisi energetica “non sembra affatto migliorare” e che “le prospettive per l’inverno non sono affatto rosee”. La problematica energetica non sta migliorando. È convinto di ciò il professore, prorettore alla Sostenibilità dell’università Sapienza di Roma e presidente del Coordinamento Free, il quale ha dichiarato che la“non sembra affatto migliorare” e che “le prospettive per l’inverno non sono affatto rosee”.

Energia, il fotovoltaico può risolvere il problema?

Inoltre, sono state fatte delle critiche anche al piano Cingolani, il quale è considerato colpevole di essersi affidato solamente ad altri combustibili fossili e ai comportamenti fin troppo virtuosi di “famiglie e aziende”. Piuttosto, sempre secondo il dottore, sarebbe meglio modificare la struttura del mercato energetico, così da ridurre l’impatto della crisi sui consumatori.

Installare gli impianti fotovoltaici ci può veramente salvare dalla problematica energia? Gli impianti rinnovabili ad oggi sono gli unici mezzi utili per abbattere una volte per tutte la spesa energetica, sia per famiglie che per imprese.

Col tempo queste fonti d’energia alternative risulteranno sempre più convenienti, poiché attualmente non ci sono ancora le condizioni per generare un mercato che sia totalmente indipendente dal gas in Europa. Questa è la ragione per cui si deve puntare su fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

Inoltre, le istituzioni dovranno necessariamente incentivare l’autoconsumo, essendo che lo sviluppo delle fonti rinnovabili non è contemplabile che tutti immettono energia in rete in maniera disparata.

Di conseguenza, si deve fare uno spot vero ai sistemi di accumulo, in moto tale che tutte le famiglie possano essere messe in condizionare di poter consumare sì tanta energia, ma a patto che sia autoprodotta.