Gli astronomi utilizzando un telescopio in Arizona hanno scoperto un pianeta delle dimensioni di Giove che ritengono abbia una densità simile a quella di un marshmallow.

È così leggero che galleggerebbe in una vasca d’acqua. TOI-3757 b è un esopianeta, un pianeta in orbita attorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare. Si trova a circa 580 anni luce di distanza nella costellazione dell’Auriga, che può essere vista sorgere a est dopo il tramonto dall’emisfero settentrionale.

La sua massa è di circa 17 grammi per piedi cubi/0,27 grammi per centimetro cubo. È un quarto di quello di Giove, la metà di quello di Saturno e ha una densità simile a quella di un marshmallow.

È il pianeta gigante gassoso più soffice e leggero mai scoperto attorno a una stella nana rossa. Nonostante siano più fredde, le stelle nane rosse spesso scatenano potenti bagliori che si pensa siano in grado di spogliare un pianeta della sua atmosfera.

Come si è formato il pianeta

“I pianeti giganti attorno alle stelle nane rosse sono stati tradizionalmente considerati difficili da formare“, ha affermato Shubham Kanodia, ricercatore presso il Carnegie Institution for Science’s Earth and Planets Laboratory e primo autore di un articolo pubblicato oggi su The Astrophysical Journal.

Finora gli astronomi sono stati in grado di trovare solo pianeti giganti delle dimensioni di Giove più lontani dalle stelle nane rosse. “Trovare più sistemi di questo tipo fa parte del nostro obiettivo: ovvero capire come si formano i pianeti“, ha affermato Kanodia.

Quindi, come si è formato TOI-3757 b? Uno dei motivi potrebbe essere un’evoluzione particolarmente lenta, che ha influenzato l’accumulo di gas e quindi la sua densità affermano i ricercatori. Un altro potrebbe essere la sua orbita, che i ricercatori sospettano possa essere leggermente ellittica.