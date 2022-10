Ad uno studente in Germania era stato offerto un posto riservato e una borsa di studio alla New York University. La sua accettazione dipendeva dai suoi risultati nel diploma di maturità, un programma biennale riconosciuto dai college e frequentato da oltre 170.000 studenti, la maggior parte negli Stati Uniti.

Il problema è che la fondazione IB ha calcolato i voti di quest’anno utilizzato un algoritmo. I risultati, sono stati determinati da una formula matematica a causa del Covid-19. Il sistema ha utilizzato un algoritmo che considerava i voti di uno studente e i voti degli ultimi laureati per prevedere cosa avrebbero ottenuto se la pandemia non avesse impedito i test di persona.

Nagpal e molti altri studenti, genitori e insegnanti affermano che quelle previsioni sono state un totale fallimento. Molti studenti hanno ricevuto punteggi sospettosamente bassi, dicono, e ciò ha mandato in frantumi i loro piani per l’autunno.

Il piano di riserva di Nagpal se si fosse persa la NYU era studiare medicina in Germania, ma visto i voti che ha ricevuto non pensa che verrà qualificata per un posto. “Come tanti, sono rimasta estremamente scioccata“, dice. Nagpal in seguito ha ricevuto un’e-mail dalla New York University in cui si diceva di non aver preso una decisione sulla sua ammissione. La NYU ha affermato di non commentare i singoli casi.

Quando la tecnologia fallisce

Più di 15.000 genitori, studenti e insegnanti hanno firmato una petizione online chiedendo a IB di “adottare un approccio diverso con il loro algoritmo di valutazione e renderlo più equo“. La fondazione ha rifiutato di rispondere alle domande sul suo sistema, ma ha affermato che era stato verificato rispetto a cinque anni di risultati passati e che gli studenti delusi potevano appellarsi tramite un processo che viene fornito a pagamento.

La fondazione ha pubblicato statistiche riassuntive che mostrano che il punteggio medio di quest’anno era leggermente superiore a quello dell’anno scorso e afferma che la distribuzione dei voti era simile.

Un insegnante di matematica in una scuola del Medio Oriente afferma che IB dovrebbe rivelare il funzionamento completo del suo modello per un controllo esterno. Molti sono stati perplessi in merito alla progettazione da quando diversi studenti hanno perso borse di studio per le migliori università, dopo aver ricevuto risultati molto inferiori a quanto previsto dai loro insegnanti. Alcuni studenti sorpresi ora non sono sicuri di come pagheranno il college.