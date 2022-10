Risultati promettenti per il livello di sicurezza degli ultimi modelli di BMW. In particolare, BMW X1 e BMW Serie 2 Active Tourer portano a casa il massimo dei voti con cinque stelle decisamente meritate dall’Istituto Europeo per la Tutela dei Consumatori.

Il nuovo airbag riduce il rischio di lesioni per il conducente e anche per il passeggero seduto accanto in caso di impatto laterale. La nuova tecnologia protegge anche pedoni e ciclisti durante le svolte. Gli esperti di sicurezza dell’Istituto Europeo per la Tutela dei Consumatori hanno assegnato il punteggio massimo di 5 stelle sia allo Sports Activity Vehicle (SAV) che al veicolo tuttofare tra le auto compatte della categoria premium.

BMW X1 e BMW Serie 2 Active Tourer ottengono cinque stelle per il loro sistema di sicurezza

Durante i test, la nuova BMW X1 e la nuova BMW Serie 2 Active Tourer si sono distinte notevolmente. L’ampio equipaggiamento di serie con sistemi di assistenza alla guida ha contribuito in modo decisivo alla valutazione. Il nuovo sistema individua con prontezza pedoni e ciclisti che si avvicinano parallelamente alla corsia, sia se si svolta a destra sia sui restanti lati, contribuendo efficacemente a evitare eventuali collisioni. Inoltre, il sistema rileva il traffico in arrivo. Tutti i sistemi di assistenza alla guida utilizzati nella nuova BMW X1 e nella nuova Serie 2 Active Tourer sono affidabili e ricchi di funzioni.

Ogni modello presenta un sistema realizzato con precisione in base al modello stesso, altamente perfezionato e personalizzato. I nuovi poggiatesta e sedili sia anteriori che posteriori proteggono efficacemente dalle lesioni cervicali che potrebbero essere causate da un tamponamento. Per evitare lesioni a pedoni e ciclisti, invece, il cofano si solleva per mezzo di attuatori che creano uno spazio supplementare. Il sistema risulta efficace a diverse velocità. I risultati ottenuti da BMW sono una grande conferma per l’azienda. Le valutazioni dell’Istituto Europeo per la Tutela dei Consumatori sono riconosciute a livello europeo come un vero e proprio punto di riferimento.