Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Sono Lillo, la nuova serie con protagonista Lillo Petrolo presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma.

L’attesa serie in 8 episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è diretta da Eros Puglielli, ideata da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni che ha curato anche soggetto e sceneggiatura.

Nel cast con Lillo ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, e tante guest star tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.

La trama della serie TV

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume?

Il successo, come sappiamo, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è giunto il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché sua moglie (Sara Lazzaro) sembra proprio non sopportarla più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo proverà a districarsi dietro la maschera che ha costruito.

La serie TV cerca di prendere la scia del successo del personaggio dopo il grande esordio a LOL, una serie comica italiana diretta da Fedez che ha fatto molto scalpore e ha riscotto grande popolarità durante gli ultimi anni.