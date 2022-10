Il colosso di Cupertino Apple ha recentemente deciso di aumentare il prezzo di alcuni suoi servizi come Apple Music, Apple TV Plus e Apple One.

L’azienda ha seguito il trend in aumento dei prezzi anche ai listini di iPhone, iPad. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi aumenti.

Apple aumenta il prezzo di alcuni servizi

Apple ha spiegato a 9to5Mac che dietro alla mossa, non ci sarebbe la volontà di fare fronte all’inflazione, ma costi di royalties che sono aumentati sensibilmente e che vengono passati agli autori. Questo avviene per Apple Music, mentre per Apple TV+ l’aumento viene praticato per il fatto che ora ci sono più contenuti disponibili.

Questi presupposti hanno portato ad aumenti generalizzati che si differenziano per la tipologia del servizio. Apple Music è passato da 9.99 euro a 10.99 euro al mese, Music Famiglia da 14.99 euro a 16.99 euro, Apple TV Plus da 4.99 euro a 6.99 euro al mese ed il piano annuale da 49.99 euro a 69.99 euro all’anno.

Aumentano di conseguenza anche i prezzi del pacchetto Apple One, l’offerta che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+. Parliamo di Apple One Individuale con iCloud+ da 50GB che passa da 14.95 euro a 16.95 euro, One Famiglia con iCloudè+ da 200 GB che da 19.95 euro passa a 22.95 euro ed infine Premium con Fitness + e iCloud + 2 TB da 28.95 euro a 31.95 euro.