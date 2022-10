Unieuro offre aussi gratis smartphone e tecnologia: solo oggi sono quasi gratis

Tra i marchi più interessanti nel mondo dei negozi presenti sul territorio italiano, c’è di certo un brand come Unieuro. Le sue offerte, soprattutto nel mondo della tecnologia di consumo, risultano non avere eguali visto che sono sempre le più basse. Stiamo ovviamente parlando del prezzo, il quale risulta il più concorrenziale in assoluto.

Non c’è tanta differenza tra quello che sceglierete tra gli scaffali dei negozi o magari sul sito ufficiale del famoso marchio. Unieuro infatti consente a tutti di avere la migliore merce con i migliori prezzi, anche se in questo caso è da prendere in esame il volantino.

Unieuro propone i migliori sconti per quanto riguarda il mondo della tecnologia di consumo, ecco alcune proposte del volantino di ottobre

Se avete dato uno sguardo al nuovo volantino di ottobre che sta per esaurirsi, avrete notato certamente che Unieuro consente a tutti di avere i migliori marchi. Samsung ad esempio consente di avere una proposta eccezionale per quanto riguarda una delle sue smart TV. La variante con tecnologia QLED da 55 pollici consente agli utenti di avere a soli 699 € sfruttando il bonus rottamazione, una delle migliori televisioni in commercio per quanto riguarda la fascia media.

A seguire c’è anche una grande proposta che riguarda il mondo dei computer, soprattutto dei portatili. HP consente di acquistare uno dei suoi notebook a prezzo bomba: si tratta di 649 euro. Il computer presenta caratteristiche di livello come 16 giga di memoria RAM unificata, 512 giga di memoria interna SSD e un processore Ryzen 7 top di gamma.