TikTok è alla ricerca di partner per lanciare una nuova funzionalità che consentirà lo shopping dal vivo, ma solo negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del Financial Times, l’app ha parlato con TalkShopLive, con sede in California, per implementare un’infrastruttura funzionante e stabile. Questa tecnologia consentirà a creatori e marchi di vendere beni tramite video sulla piattaforma. TalkShopLive prende una commissione del 10% dai venditori per aver fornito i suoi servizi e TikTok probabilmente coprirà quel costo per la fase iniziale del progetto.

Il rapporto rileva che TikTok e TalkShopLive non hanno ancora finalizzato alcun termine. Quindi ci sono poche informazioni su quando la funzione di acquisto sarà attiva.

TikTok ha iniziato a offrire funzionalità di e-commerce l’anno scorso collaborando con Shopify per consentire agli account aziendali di integrare i loro cataloghi in una scheda dedicata sui loro profili. Inoltre, l’azienda ha fornito ai marchi strumenti per creare, eseguire e monitorare le campagne pubblicitarie sulla piattaforma. A giugno, TikTok ha anche iniziato a testare un feed Shop dedicato per evidenziare i prodotti venduti dai commercianti sull’app.

Non si sa quando e se arriverà in Italia

L’azienda ha testato il progetto nel Regno Unito l’anno scorso, il suo primo mercato al di fuori dell’Asia che ha testato questa funzione. Tuttavia, un rapporto del Financial Times di luglio ha suggerito che il progetto non è riuscito a soddisfare le aspettative delle aziende e che stava riconsiderando l’espansione in altri paesi come gli Stati Uniti e la Germania.

“Quando si tratta di espandersi, siamo sempre guidati dalla domanda ed esploriamo costantemente nuove e diverse opzioni su come possiamo servire al meglio la nostra community, i creatori e i commercianti nei mercati di tutto il mondo. Questi sforzi includono l’esplorazione di partnership che supportano ulteriormente un’esperienza di e-commerce senza interruzioni per i commercianti, che è una parte importante del nostro ecosistema“, ha affermato TikTok in una dichiarazione a TechCrunch.