Da ormai un mese in rete si parla delle indiscrezioni che riguardano il nuovo smartphone compatto del colosso Sony, che avrebbe intenzione di lanciare nel corso del prossimo anno.

Rispetto al precedente modello compatto del colosso nipponico, ossia Sony Xperia Ace III, il nuovo smartphone non dovrebbe essere venduto soltanto in Giappone ma a livello globale e ciò lo rende decisamente più interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony: ecco come potrebbe essere il nuovo smartphone compatto

La prossima generazione di smartphone compatto di Sony dovrebbe poter contare su un processore più moderno rispetto al Qualcomm Snapdragon 480 di Sony Xperia Ace III, capace di garantire agli utenti un miglioramento delle prestazioni (almeno +10% per la GPU e +15% per la CPU). Tra le altre caratteristiche di Sony Xperia Ace IV dovremmo trovare un display OLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD+.

Ed ancora, per il suo nuovo smartphone compatto il produttore nipponico avrebbe deciso di puntare su 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Al momento non vi sono informazioni precise sulla parte del 2023 in cui il prossimo smartphone compatto sarà lanciato né in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare ma probabilmente nelle settimane che verranno emergeranno ulteriori dettagli.

Comunque è bene sottolineare che, nonostante l’interesse mostrato da tanti utenti per uno smartphone premium dalle dimensioni contenute, i produttori continuano a trascurare questo genere di device, preferendo puntare su display con diagonali sempre più grandi. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.