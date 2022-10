L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria gamma di offerte denominate Casa, Casa Facile e Casa Internet.

Per quanto riguarda invece Casa Web, l’offerta solo dati composta esclusivamente dal modem Wi-Fi, in questo caso il termine ultimo per effettuarne l’attivazione era il 23 Ottobre 2022.

PosteMobile proroga le proprie offerte della gamma Casa

Per le offerte della Gamma Casa l’operatore ha deciso di togliere la data di scadenza, lasciando intatti i bundle che sono compresi nelle offerte, che ora andremo a ricordare. L’offerta Casa Facile prevede chiamate illimitate valide esclusivamente verso numeri nazionali di rete fissa, senza scatto alla risposta al prezzo di 14.90 euro al mese.

Passando invece all’offerta PosteMobile Casa, proposta al costo di 19.90 euro al mese, anche in questo caso sono incluse chiamate illimitate, ma queste ultime sono valide verso numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile senza scatto alla risposta. Con questa offerta, a differenza della precedente, sia il contributo di attivazione che il costo di consegna e prima installazione risultano gratuiti.

Se invece del telefono fisso si preferisce un modem Wi-Fi 4G, come detto continua senza scadenza anche PosteMobile Casa Web, attivabile esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore. Con questa offerta solo dati, proposta al costo di 19.90 euro al mese, i nuovi clienti possono ottenere una connessione illimitata fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli altri dettagli.