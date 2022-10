Il Play Store è sempre pronto a regalare a tutti gli utenti una selva di applicazioni completamente gratuite, soluzioni che risultano essere fortemente scontate rispetto al prezzo originario di listino, pronte a far risparmiare il più possibile gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per scaricarle sul proprio smartphone.

Le offerte di cui vi parliamo oggi sono a tiratura limitata, ciò sta a significare che risultano essere attive solo per un determinato numero di utenti, e che allo stesso tempo potrebbero terminare prima del previsto. Per questo motivo sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente nella giornata di pubblicazione dell’articolo.

Play Store: la lista di offerte da non perdere

Per approfittare delle offerte disponibili sul Play Store non dovete fare altro che aprire il link che trovate esattamente a fianco dell’applicazione o del gioco linkato. Oggi vi proponiamo una selezione di ottimi sconti speciali, a partire da Text to Speech – offline (LINK), Archery Phsyics Shooter 2019 (LINK), Crisis of the middle ages (LINK), bottle target shooting master (LINK), new princess dressup game (LINK), extreme mini fun car racing 3D (LINK), e simili.

Tutti gli sconti sono attivi per un periodo temporalmente limitato, per questo motivo consigliamo di affrettare il più possibile la scelta, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori. A conti fatti alcune riduzioni di prezzo sono anche a tiratura numerica limitata, ovvero sono attive solo per uno specifico numero di download, per poi disattivarsi in automatico.