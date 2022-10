Netflix è sta per sbarcare nel settore dei giochi cloud, un territorio in continua espansione. Mentre Google fa la sua drammatica uscita, Netflix sta facendo il suo ingresso, come riportato da TechCrunch.

Il VP of Gaming dell’azienda, Mike Verdu, ha riferito che sta “considerando seriamente un’offerta di cloud gaming“. Inoltre, nel sud della California verrà aperto un nuovo studio di gioco di proprietà di Netflix.

L’industria del cloud gaming è cresciuta costantemente negli ultimi anni. Quindi non dovrebbe essere una sorpresa che Netflix si sia interessata a questo settore. La società vede questa impresa come “un valore aggiunto” al suo servizio.

In sviluppo nuovi titoli esclusivi

Le offerte di gioco di Netflix in breve consisteranno in una combinazione di IP originali e franchising concessi in licenza. La società sta lavorando a 14 giochi dietro le quinte. Questo è in aggiunta ai 35 titoli che ha già nella sua libreria. Secondo Verdu, la suddetta apertura del suo nuovo studio nel sud della California è un segno del suo impegno a lungo termine.

Netflix sta cercando di crearsi una propria nicchia di utenti, cercando di posizionarsi nel mercato andando a competere con aziende come Amazon e Nvidia.

Considerando la popolarità di Netflix in tutto il mondo, la portata potenziale di questi titoli è elevata, soprattutto con l’uso della tecnologia cloud.

La sfida più grande di Netflix sarà mantenere l’interesse degli utenti durante i primi anni. Dopotutto, il motivo per cui Stadia è stato recentemente “chiuso” è semplicemente dovuto al fatto che Google non lo vede più come un progetto inerente alla sua attività. Netflix ha il potere del marchio, ma la qualità dei giochi e l’esperienza di gioco stessa influiranno sul modo in cui si evolverà questa nuova situazione.