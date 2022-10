Lidl distrugge Unieuro con la tecnologia quasi gratis, solo oggi al 70% di sconto

Come al solito, battere un colosso come Lidl nel mondo delle vendite sul territorio sarà davvero complicato. A dimostrarlo sono i prezzi del nuovo volantino che non sono mai stati così bassi sia per quanto riguarda il mondo degli alimentari, sia per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Grande attenzione viene conservata soprattutto sugli utensili da lavoro, i quali sono disponibili in ogni variante e soprattutto per ogni tipo di qualità ricercata.

Potete quindi trovare alcune delle migliori offerte all’interno del prossimo paragrafo, dove ci sarà anche la descrizione dettagliata. Ricordiamo anche che Lidl consente di allungare il periodo di garanzia, il quale di base è di due anni. Potete arrivare anche a tre anni pagando, ma in alcuni casi dove notate il bollino rosso i tre anni saranno già inclusi nel prezzo.

Lidl: sarà davvero difficile battere queste offerte che sono le migliori in assoluto, ecco i prezzi del volantino

In questo nuovo volantino i prezzi sono particolarmente bassi e riguardano, come già detto, gli utensili da lavoro. Inizialmente è possibile notare infatti una sega circolare di tipo ricaricabile, la quale costa solo 44 € al pubblico. Inoltre, come già citato, potrete estendere la garanzia, la quale di base parte da due anni.

Le offerte continuano ed infatti è tutto visibile grazie anche alla presenza di una pompa con compressore ricaricabile che può tornare utile nel momento in cui servirà gonfiare gli pneumatici di un’auto o di qualsiasi altro mezzo disponga di gomme. Il prezzo corrisponde a soli 29,99 €, mentre se state cercando un kit Bluetooth per la vostra auto, lo troverete nel volantino di Lidl a 14,99 €.