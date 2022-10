L’aumento della produzione di energia solare ed eolica ha attenuato il colpo della fornitura limitata di gas naturale e l’aumento dei prezzi dell’energia in Europa, ma le energie rinnovabili devono ancora soppiantare l’utilizzo dei combustibili fossili.

I prezzi dell’energia sono stati un fattore importante dietro l’aumento dell’inflazione in Europa quest’anno. Il tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro ha raggiunto il 9,9% questa settimana. L’aumento dei prezzi dell’energia, aggravato dalla guerra in Ucraina e dalla limitazione dei flussi di gas naturale in Europa da parte della Russia, rappresenta la quota maggiore dell’inflazione al 42%.

Ma i prezzi dell’energia potrebbero essere stati in qualche modo mitigati dalla produzione record di energia rinnovabile quest’anno, principalmente energia eolica e solare.

Un risparmio notevole

Tra marzo e settembre di quest’anno, l’eolico e il solare hanno fornito il 24% dell’elettricità dell’UE, rispetto al 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo uno studio pubblicato lunedì dai gruppi di esperti sulla politica energetica e climatica Ember ed E3G .

Lo studio ha rilevato che l’utilizzo di queste tecnologie ha fatto risparmiare in totale otto miliardi di metri cubi di importazioni di gas naturale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per un valore di circa 11 miliardi di euro. La produzione totale di energia rinnovabile in Europa durante questo periodo vale l’equivalente di 99 miliardi di euro di importazioni di gas naturale.

Gli autori dello studio hanno calcolato il costo equivalente del gas naturale sulla base del prezzo medio del TTF olandese, l’indice di riferimento del gas naturale dell’UE. Il TTF ha raggiunto livelli record durante l’estate, quando le compagnie energetiche russe hanno iniziato a ridurre i flussi di gas naturale verso l’Europa e, sebbene i prezzi siano diminuiti da allora, sono ancora ai massimi storici per questo periodo dell’anno.