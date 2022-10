Nuovi filmati mostrano che l’Arabia Saudita ha iniziato i lavori per il gigantesco progetto che prevede la costruzione di una città fatta di grattacieli futuristici lunga oltre 100 km, una megalopoli stravagante e altamente controversa nel mezzo del deserto.

Come riporta la rivista di architettura Dezeen, gli ingegneri hanno avviato lo sviluppo soprannominato NEOM, da cui il suo soprannome, “The Line” e lo farà in rispetto dell’ambiente. In questa città non saranno ammesse auto e i grattacieli saranno a zero emissioni.

Il filmato del drone condiviso da Dezeen mostra un enorme cantiere, con dozzine di escavatori che scavano un’enorme trincea di proporzioni epiche.

Ma ci sono cose molto più oscure che accadono dietro le quinte. Ad esempio, i membri della tribù Huwaitat che si sono rifiutati di lasciare le loro case per far posto al progetto sarebbero stati condannati a morte dallo stato, ha rivelato l’ONG per i diritti umani Alqst all’inizio di questo mese.

Un retroscena amaro

Secondo il rapporto, il governo saudita ha confermato all’inizio di ottobre che tre membri della tribù sono stati condannati all’esecuzione presso il tribunale nazionale per il terrorismo per essersi rifiutati di lasciare le loro case quando gli sviluppatori sono venuti a sequestrare la loro terra per costruire la megalopoli.

Anche se questo genere di cose è tutt’altro che nuovo per l’Arabia Saudita, il fatto che il paese stia commettendo violazioni dei diritti umani pur di costruire una “fantasia utopica” è particolarmente grave.

Al di là delle evidenti questioni relative ai diritti umani in gioco, il progetto stesso è piuttosto stravagante. Questo perché, oltre ad essere eccessivamente ambizioso, sembra estremamente strano dal punto di vista logistico. I grattacieli saranno più alti dell’Empire State Building, ma avranno una larghezza inferiore a 200 metri.