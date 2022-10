Eurospin è folle: Lidl distrutta con prezzi al 75% di sconto nel volantino

Come tutti si aspettavano durante il mese di ottobre, sono arrivate le offerte migliori dei grandi magazzini tra cui anche quelle di Eurospin. All’interno del suo ultimo volantino sono state individuate delle promozioni che riguardano diversi oggetti ma anche tanti articoli che potete trovare all’interno degli scaffali dei negozi fisici così come sullo Store online. Nel catalogo persistono alcuni prezzi già visti durante gli scorsi mesi, i quali riguardano sia il mondo degli alimentari che qualche pezzo riguardante l’ambito degli elettrodomestici. Chiaramente visto che i prodotti sono fino ad esaurimento scorte, bisognerà affrettarsi per non restare a mani vuote.

Eurospin offre un volantino pieno zeppo di offerte che potrebbero certamente piacere al pubblico che ama la tecnologia, ecco le proposte

Stavate aspettando delle offerte eccezionali per fiondarvi all’interno degli Store fisici di Eurospin e portare qualcosa di interessante a casa? Eccovi accontentati. Sono arrivate le promozioni su tutta la merce, ma non solo quella solita che offre il marchio.non ci saranno quindi solo alimentari ad interessare il pubblico, ma anche alcuni pezzi del mondo della tecnologia.

Basti notare infatti come all’interno del nuovo volantino sono presenti pezzi di livello come una Smart TV da 32 pollici di ampiezza offerta dal celebra marchio di concorrenza, Telefunken. Questa consente di avere una risoluzione in alta definizione basandosi anche sul sistema operativo Android 9.0. Il costo è di soli 189,99 € compresi oneri e gestione rate.

A seguire non potete passare oltre una nuova asciugatrice che viene proposta dal marchio Hoover. 10 Kg di capienza e tanta qualità al prezzo di soli 449,99 euro.