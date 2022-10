Vi piacerebbe avere energia illimitata gratis per sempre? ebbene esiste un metodo, o meglio una serie di prodotti che vi potrebbe aiutare in tal senso, anche se almeno inizialmente sarà necessario optare per un importante investimento economico, consistente nell’acquisto del prodotto in sé.

Tutto ruota attorno, come potete tranquillamente immaginare, alle cosiddette power stations, ovvero dispositivi il cui obiettivo è fornire un punto energetico di accesso per un quantitativo sempre più elevato di prodotti tecnologici. Il risparmio nasce proprio dalla possibilità di collegare agli stessi dei pannelli fotovoltaici, in modo da ricaricare le enormi celle di batteria integrate sfruttando l’energia solare, e senza quindi doverli collegare ad una presa di corrente.

Energia illimitata gratis: ecco come fare per averla

La power station in sé la potremmo quasi definire come un mega powerbank portatile, al suo interno si trova una batteria di grandissime dimensioni, e sulla superficie sono stati dislocati una serie di connettori atti a soddisfare le richieste degli utenti (si trovano porte USB type-C, 220V, USB type-A e similari). La potenza varia in relazione al modello selezionato, come anche il prezzo finale di vendita, sebbene comunque generalmente si aggiri da un minimo di 300 euro, sino ad un massimo che supera anche i 1000 euro.

L'acquisto può essere completato anche su Amazon, si trovano innumerevoli modelli di alto interesse di brand importanti, quali sono Bluetti, Jackery, EcoFlow e similari.