L’eclissi solare del 25 ottobre sarà un’eclissi solare parziale, la seconda del 2022. Sarà visibile principalmente dall’Europa e da parti dell’Africa e dell’Asia, ma potrai anche guardarla online.

L’ora esatta dell’eclissi solare del 25 ottobre dipende da dove stai osservando. L’eclissi stessa inizia nell’Oceano Atlantico alle 08:58:20 ora universale. Il picco avverrà alle 7:00, secondo lo scienziato Fred Espenak.

Se non ti trovi in un’area dove è visibile, hai diverse opzioni tra cui scegliere.

TimeandDate.com metterà a disposizione un webcast dal vivo che inizia alle 4:30. Il telescopio virtuale con sede a Ceccano, in Italia avvierà lo streaming alle 5:00 mentre il Royal Observatory di Greenwich incomincerà alle 5:05.

Al suo apice, l’eclissi solare del 25 ottobre bloccherà l’82% del Sole, questo perchè la luna non sarà perfettamente allineata con la Terra come lo sono durante un’eclissi solare totale. Ciò significa che, nel migliore dei casi, solo una scheggia di sole dovrebbe essere visibile dal “punto dell’eclissi centrale“. Questo punto di osservazione privilegiato si trova al Polo Nord, quindi pochi osservatori probabilmente lo vedranno.

Ecco i luoghi dove sarà possibile vederla

Ma per gli osservatori in tutta Europa e in parti dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, il sole apparirà oscurato a vari livelli a seconda di quanto un osservatore è vicino al percorso centrale dell’eclissi. In Russia, ad esempio, circa l’80% sarà coperto dalla luna, mentre il 70% apparirà bloccato dalla Cina occidentale. Norvegia e Finlandia vedranno rispettivamente il 63% e il 62%.

L’eclissi solare parziale del 25 ottobre sarà visibile in gran parte dell’Europa, dell’Africa nord-orientale, del Medio Oriente e dell’Asia centrale. Comprenderà vaste aree dell’Artico, compreso il Polo Nord.