Conad senza pietà: sconti sulla tecnologia al 90%, distrutta Lidl

Conad è uno dei più grandi marchi che riguardano il mondo dei grandi magazzini e delle vendite sul territorio. Per quanto riguarda gli Store fisici c’è poca concorrenza visti i prezzi che da sempre il brand offre, soprattutto nel mondo degli alimentari. In questo caso però non ci sarà solo questo, ma anche molto materiale che riguarda l’ambito della tecnologia e dell’elettronica.

Ovviamente ricordiamo che gran parte della merce è soggetta ad esaurimento scorte. Il nostro consiglio pertanto è quello di selezionare fin da subito quello che serve per portare a termine l’acquisto senza aspettare troppo. In basso trovate la descrizione di alcune offerte.

Conad propone degli sconti eccezionali ma solo per un periodo di tempo limitato, affrettatevi

Come potete notare all’interno delle ultime pagine del volantino proposto da Conad durante il mese di ottobre, gli sconti sono davvero invitante. Elettrodomestici e tecnologia di alto livello vengono proposti con costi mai visti prima proprio come testimonia Samsung con il suo forno a microonde da 23 litri e con una potenza di 800 W. Il prezzo corrisponde a soli 109 €.

A seguire c’è anche qualche pezzo del mondo della telefonia, proprio come il celebre smartphone appartenenti al marchio Xiaomi, un Redmi 9C. Il telefono con due giga di memoria RAM e 64 giga di memoria interna costa solo 99,90 € con due anni di garanzia.

Se poi state cercando una TV nel mondo entry Level, ecco che si propone il famosissimo marchio INNO-HIT, il quale offre la sua smart è TV con risoluzione HD Ready 169 €. Ha un ampiezza di 32″.