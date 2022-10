Comet è pazza: sconti al 60% solo oggi sulla tecnologia, prezzi quasi gratis

Comet permetterà anche questa volta agli utenti di acquistare quello che vogliono a prezzi molto più bassi del solito. La tecnologia non è mai stata così conveniente.

Questo, che vale solo in alcuni casi per quanto riguarda gli acquisti all’interno degli Store fisici, vi mostrerà prezzi davvero eccezionali che riguarderanno smartphone, computer e molto altro ancora.

Comet propone all’interno del suo volantino degli sconti che non potete evitare: i prezzi sono talmente convenienti che vi spingeranno ad acquistare

Sono tantissime le proposte da prendere in esame per quanto riguarda il volantino del famosissimo negozio Comet. Effettivamente non possono passare inosservate le proposte da parte del famosissimo marchio del mondo degli smartphone Xiaomi. Sia per quanto riguarda la fascia bassa che per quanto riguarda la fascia alta troverete proposte eccezionali, almeno per quanto riguarda il prezzo. Si parte da 159 € fino ad arrivare ai top di gamma a 899 €.

Chiaramente le persone stanno cercando soprattutto i nuovi iPhone 14, i quali vengono proposti con soluzioni di vantaggio. Sarà infatti possibile sfruttare l’acquisto con un finanziamento da 24 mesi senza alcun tipo di interesse.

Inoltre non possono mancare le soluzioni di Samsung, le quali si manifestano soprattutto con uno smartphone e con una smart TV. Per quanto riguarda il telefono, ecco il nuovo Galaxy S22 in versione 5G proposto da Comet a soli 699 euro nella variante da 128 giga.

Per quanto riguarda invece la televisione, si tratta della Crystal UHD da 55 pollici, porta eccezionale visto che il prezzo è di 389 €. La risoluzione è ovviamente in 4K. Tutti gli acquisti che farete saranno garantiti per un periodo minimo di due anni.