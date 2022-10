In un’e-mail agli sviluppatori questa settimana, Apple ha annunciato che gli annunci relativi alle app inizieranno ad apparire nella scheda “Oggi” dell’App Store e in una sezione chiamata “Potrebbe piacerti anche” da martedì 25 ottobre, in tutto paesi tranne la Cina. Tutti gli annunci nell’App Store hanno uno sfondo blu e un’icona che ti farà capire che si tratta di un annuncio.

“Grazie alla scheda annuncio inserita nella scheda “Oggi”, la tua app può apparire in primo piano sulla prima pagina dell’App Store, rendendola uno dei primi contenuti che gli utenti vedono quando entrano nell’App Store“, afferma una pagina sul sito web di Apple sui posizionamenti degli annunci nell’App Store.

Questo segna la prima volta che gli sviluppatori potranno pubblicare annunci nella scheda Oggi, che fino ad ora mostrava solo contenuti selezionati dalla redazione dell’App Store, senza alcun posizionamento a pagamento. E con la sezione “Potrebbe piacerti anche“, gli sviluppatori potranno ora promuovere le loro app sulle pagine di altre app.

Nuove pubblicità arriveranno anche su Mappe

In un tweet, l’esperto legale Florian Mueller ha affermato che gli annunci “Potrebbe piacerti anche” sono “un altro mezzo per aumentare le entrate, e ciò costringerà gli sviluppatori ad acquistare annunci sulle proprie pagine per evitare che altri inseriscano annunci fuorvianti.”

Gli annunci dell’App Store in precedenza erano limitati ai risultati di ricerca in base alle parole chiave e alla sezione “Consigliati” della scheda Ricerca. Con gli annunci nella scheda Oggi e nella sezione “Potrebbero piacerti anche“, l’App Store ora offrirà quattro opzioni pubblicitarie in totale. Apple ha annunciato per la prima volta l’intenzione di espandere le sue offerte di posizionamento degli annunci sull’App Store a luglio.

Ad agosto, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple voleva quasi triplicare le sue attuali entrate pubblicitarie arrivando a totalizzare circa 10 miliardi all’anno. Oltre all’App Store, Gurman ha affermato che la società prevede di lanciare annunci sui risultati di ricerca in Apple Maps il prossimo anno.