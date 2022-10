La nota casa automobilistica Alfa Romeo sta progettando da tempo il debutto ufficiale della versione restyling della sua Alfa Romeo Giulia, oltre che della Alfa Romeo Stelvio. Il restyling della Giulia, in particolare, è stato da poco avvistato in alcune foto spia scattate su strada.

Alfa Romeo Giulia: avvistata su strada la versione restyling

Nel corso delle prossime settimane il noto marchio automobilistico Alfa Romeo toglierà i veli sulla versione restyling della sua Alfa Romeo Giulia. Quest’ultima, come già accennato, è stata intercettata su strada in alcune foto spia durante alcuni test.

Osservando le foto emerse in rete, nonostante la vettura sia totalmente camuffata, è possibile notare come non dovrebbero esserci stravolgimenti di rilievo. Le modifiche apportate dovrebbero infatti riguardare soltanto alcuni piccoli dettagli. Tra questi, dovrebbe esserci un nuovo look per i fari frontali, per i fanali posteriori e per il paraurti.

Trattandosi poi di una versione restyling, possiamo immaginare che saranno disponibili al debutto nuove inedite colorazioni, ma per il momento non ne abbiamo la certezza. Per quanto riguarda gli interni del veicolo, invece, qui dovrebbero arrivare le novità più consistenti e tecnologiche. I rumors parlano infatti della presenza di una nuova strumentazione digitale simile a quella presenza sulla Alfa Romeo Tonale. Altra novità dovrebbe poi riguardare l’introduzione di nuovi sistemi ADAS.

Poco si sa, invece, dal punto di vista delle motorizzazioni. Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti rispetto al passato. Tuttavia, alcune indiscrezioni hanno parlato spesso della possibile introduzione di versioni con tecnologia Mild Hybrid. Staremo comunque a vedere se emergeranno ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane.