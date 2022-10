Dopo la loro introduzione su Instagram e Messenger, i personaggi simili a Bitmoji di Facebook si stanno facendo strada anche su Whatsapp. Secondo un rapporto di WABetaInfo, WhatsApp sta implementando il supporto per avatar personalizzabili nella versione beta più recente 2.22.23.9 per Android; tuttavia, questa funzionalità viene resa disponibile solo a un sottoinsieme di utenti.

Coloro che hanno accesso alla funzione avranno una nuova categoria ‘Avatar’ visualizzata nel menu delle impostazioni del proprio account, che consentirà loro di personalizzare una rappresentazione elettronica di se stessi. Successivamente su WhatsApp verrà generato un pacchetto di adesivi con l’avatar dell’utente in una varietà di posizioni, che l’utente può utilizzare per esprimersi mentre contatta familiari e amici, così come sulle altre applicazioni sviluppate da Meta.

WhatsApp si aggiorna su Android e iOS

Un mese fa, WABetaInfo è stato il primo a scoprire la funzione, ma solo ora inizia a diventare disponibile per gli utenti. Non è ancora noto quando WhatsApp renderà disponibile la funzionalità a tutti gli utenti su Android o quando implementerà piani per rendere disponibile la funzionalità su iOS.

Gli avatar sono stati lanciati per la prima volta da Meta nel 2019 per essere utilizzati su Messenger e News Feed, e solo nel 2020 sono stati resi accessibili per l’utilizzo su Facebook Stories and Comments. All’inizio di quest’anno è stato dato un nuovo aspetto 3D agli avatar dell’azienda e agli utenti è stata data la possibilità di iniziare ad aggiungerli ai post di feed, alle immagini del profilo di Facebook e alle storie di Instagram. A quel tempo, Aigerim Shorman, direttore generale per avatar e identità di Meta, promosse l’aggiornamento come parte degli sforzi dell’azienda per costruire il suo concetto di metaverso. Questo concetto non solo incorpora la realtà virtuale e aumentata, ma collega anche ‘piattaforme più familiari come il telefono e il computer’.