TIM lancia le sue Wonder SIX e Five con prezzi quasi gratis solo oggi

Con TIM, mai una volta senza copertura, soprattutto nelle zone più rinomate in Italia, ma anche nei piccoli paesi vista l’estensione degli ultimi tempi. Ora sono arrivate due nuove promozioni che certamente faranno discutere in positivo, soprattutto perché sono disponibili sul sito ufficiale per pochi euro mensili con tutto incluso.

TIM lancia le sue due nuove Wonder SIX e Wonder FIVE: ecco cosa includono nel prezzo

Ce ne sono due in particolare, le quali offrono più o meno gli stessi contenuti ma che vengono concesse agli utenti solo mediante contatto telefonico diretto.

La prima soluzione risulta forse quella più vantaggiosa visto cosa include al suo interno. Stiamo parlando di una delle due promozioni della linea Wonder di TIM, le quali sono ancora disponibili dopo settimane sul sito ufficiale del gestore. Basta infatti spendere solo 9,99 € al mese per avere a disposizione una soluzione impressionante che include minuti, SMS e giga. La Wonder SIX permette infatti di avere a disposizione ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS verso tutti e 100 giga di traffico dati in rete 4G.

Segue poi l’altra proposta, quella che costa leggermente meno e che offre qualche contenuto in meno rispetto all’offerta appena citata. Si tratta della Wonder FIVE, promozione che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili, 1000 SMS verso tutti e 70 giga di traffico dati. Il prezzo mensile consiste in soli 7,99 €.

Questa offerta, proprio come l’altra, predispone un acquisto della scheda SIM pari a 25 euro con 20 euro che saranno di credito residuo.