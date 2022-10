Il debutto del Sony Xperia 5 IV, annunciato a settembre, è stata l’ultima volta che abbiamo sentito qualcosa da Sony sulla sua gamma di smartphone Xperia. È una versione più compatta del Sony Xperia 1 IV, con un display da 6,1 pollici, ma una nuova fuga dice che uno smartphone ancora più tascabile potrebbe essere in arrivo da questa specifica serie di telefoni.

Le informazioni non confermate che sono state condivise sulla piattaforma di social media cinese Weibo e pubblicate da Notebookcheck.net si riferiscono a un futuro telefono Xperia che avrà uno schermo di 5,5 pollici di dimensioni e specifiche interne. Si ipotizza che il telefono potrebbe essere un successore del Sony Xperia Ace III, che era disponibile per l’acquisto esclusivamente in Giappone quando è stato rilasciato per la prima volta. Questa volta, però, il rumor vuole che non solo gli Stati Uniti otterranno lo smartphone, ma anche il resto del pianeta.

Sony Xperia è pronto a tornare

Una CPU Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6 gigabyte di memoria ad accesso casuale (RAM), 128 gigabyte di spazio di archiviazione interno e una capacità della batteria di 4.500 milliampere ore sono tutti menzionati nella fuga di notizie. Sembra che il display da 5,5 pollici avrà una risoluzione di 2520 per 1080 pixel e il telefono presenterà anche una velocità di ricarica cablata di 18 W.

Se il Sony Xperia Ace IV sembra davvero così, rappresenta un grande miglioramento rispetto al modello precedente. Il Sony Xperia Ace III era dotato di uno schermo da 5,5 pollici, con una risoluzione di 1496 per 720 pixel; una CPU Snapdragon 480; 4 gigabyte di memoria ad accesso casuale; 64 gigabyte di spazio di archiviazione; e una batteria da 4.500 mAh.

L’Xperia Ace III è stato mostrato al pubblico per la prima volta nel giugno 2022; quindi, lo stesso mese del 2023 sembra essere una scommessa equa per quando potrebbe arrivare il prossimo telefono; ovviamente vi terremo aggiornati se e quando Sony renderà ufficiale il nuovo smartphone.