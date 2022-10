L’azienda ha appena rivelato molte nuove funzionalità che sarebbero disponibili per i clienti di Snapchat+, il piano premium dell’azienda. Una di queste scelte è la possibilità di scegliere per quanto tempo ciascuno dei racconti sarà accessibile per la lettura. Potrebbe essere un minimo di un’ora o fino a una settimana.

Siamo stati in grado di assistere al lancio di Snapchat+ alla fine di giugno 2022. Snapchat+ era un abbonamento premium che includeva funzionalità premium e costava 3,99 euro al mese. In caso di problemi con l’applicazione, gli utenti che hanno acquistato questo abbonamento avranno accesso prioritario all’assistenza. Inoltre, saranno disponibili ulteriori scelte per personalizzare il proprio profilo.

Snapchat+ aggiorna l’elenco delle funzionalità

Inoltre, puoi vedere chi ha visto i tuoi racconti e puoi scegliere uno dei tuoi amici come tuo migliore amico. Tuttavia, venerdì 21 ottobre 2022, Snapchat ha annunciato l’aggiunta di funzionalità aggiuntive a Snapchat Plus. Ora puoi specificare la durata dei tuoi racconti, che va da una sola ora fino a un’intera settimana, invece di applicare l’impostazione predefinita dell’app di 24 ore. Ora hai la possibilità di far tornare i tuoi amici per guardare i tuoi contenuti più divertenti con questa nuovissima funzione. Snapchat suggerisce di far sì che le persone visualizzino i tuoi Snap eccezionali che vale la pena condividere per un periodo di tempo più lungo piuttosto che pubblicare brevi momenti.

Inoltre, per aiutarti a vestire il tuo profilo Snapchat per Halloween, Snapchat ha fornito tre nuovi sfondi Bitmoji che sono descritti come ‘unici, stagionali e spaventosi’. In questa versione aggiornata di Snapchat+, l’app vanta che gli utenti ora hanno accesso a ben 12 funzionalità che non sono disponibili da nessun’altra parte.

Ricorderai che la versione di Snapchat a cui era possibile accedere tramite un browser è stata infine resa disponibile a settembre del 2022. Questa funzionalità era stata espressamente richiesta dagli utenti e poiché TikTok e Instagram avevano fornito una versione web, era tempo che Snapchat lo facesse tenere il passo con la concorrenza e creare una propria versione web.