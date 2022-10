Dopo aver presentato gli scorsi mesi i sensori ISOCELL HP1 e HP3, pressoché simili ma leggermente meno prestigiosi, nelle ultime ore Samsung ha presentato l’ultimo nato della sua azienda, stiamo parlando di ISOCELL HPX, il quale però, come spesso succede con i prodotti con il suffisso X, sarà destinato a produttori terzi e non propriamente ai prodotti made by Samsung, i quali ricevono di solito componenti proprietarie esclusive, dunque il sensore probabilmente non equipaggerà il prossimo Galaxy S23 Ultra, di seguito le specifiche tecniche.

Caratteristiche importanti

Risoluzione: 200 MP

Binning: Tetra 2 Pixel, con output a 12,5 (4×4) o 50 (2×2) MP

Video max: 8K @ 30 FPS

Dimensioni pixel: 0,56 micrometri (1,12 micrometri con binning a 50 MP e 2,24 micrometri con binning a 12,5 MP)

Dual HDR

Smart ISO

Autofocus Super QPD

la dimensione dei singoli pixel ci dice che questo nuovo ISOCELL HPX è si un sensore di fascia alta ma non altissima, in effetti il comunicato stampa di Samsung ci dice che l’azienda si è dedicata alle dimensioni contenute più che al resto, sebbene ci aspettiamo che molte aziende saranno interessate al prodotto, ad esempio è quasi certa, vista la menzione di Samsung, anche la presenza di Xiaomi e Motorola che probabilmente sfrutteranno il sensore.

Per quanto riguarda invece quello che equipaggerà Galaxy S23, ancora non si sa molto, sicuramente sarà l’HP2, il quale farà il suo debutto circondato però dal mistero più totale, non si sa infatti nulla in merito alle specifiche del sensore, il quale per qualche misteriosa ragione per ora non è ancora stato ufficializzato.