Il nuovo Realme C33 è stato presentato da pochissimo sul mercato. A vederlo sembra uno smartphone Premium dall’alta qualità dei materiali, tuttavia lui è un dispositivo economico, dal prezzo molto basso.

Abbiamo avuto possibilità di testarlo per oltre 10 giorni, le nostre aspettative non erano molto alte a suo riguardo, ma il Realme C33 ci ha sorpreso sotto qualche punto di vista e deluso sotto altri. Comunque stiamo parlando pur sempre di un device economico, quindi nel complesso vi possiamo già anticipare che è un prodotto equilibrato per la sua fascia di mercato.

Estetica e design:

Il nuovo Realme C33 ha un design moderno e “luccicante”. L’intero device è composto da PC e PMMA e la cover è completamente ricoperta di brillanti, che vanno a realizzare diversi giochi di luce, in base all’angolazione con cui li guardate. Tuttavia c’è da dire che nonostante sia molto bella da vedere, la cover comunque trattiene molto le ditate e si sporca facilmente. Le fotocamere non sono alloggiate su di un’isola, ma sono direttamente incastrate nella cover, questo permette di avere una scocca unibody.

Il frame è interamente piatto e consente un ottimo grip dello smartphone in mano. Gli angoli del dispositivo e il frame piatto ricordano molto quelli del classico design degli iPhone. Sul lato destro del frame troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione che funge anche da lettore di impronte digitali. Il lato superiore è completamente libero e liscio, mentre sulla parte inferiore troviamo un jack cuffie da 3,5 mm, lo speaker dell’audio mono e la porta di ricarica, che purtroppo è una USB Mini.

Comparto multimediale:

Il display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ potrebbe non suscitare molte aspettative su un dispositivo di questa fascia di prezzo. Tuttavia il pannello del Realme C33, nonostante non sia molto luminoso e non abbia dei colori accattivanti, vi conquisterà con la sua fluidità. Infatti qui, abbiamo un refresh rate di 120 Hz e nell’utilizzo quotidiano si sentono tutti. L’aspetto che più potrebbe deludere dello schermo invece, è il suo angolo di visione che non è molto ampio.

Questo qui sicuramente non è il prodotto perfetto per la riproduzione dei contenuti audiovisivi. Se cercate un dispositivo con un ottimo comparto multimediale, per poter giocare o vedere serie TV senza freni, dovete orientarvi su un altro device, ma soprattutto anche, su un’altra fascia di prezzo.

Qui l’audio è mono, il suono non è forte, i bassi e gli alti sono un po’ deludenti, ma nel complesso fa bene il suo dovere, quindi non vi perderete mai una parola o un suono.

Prestazioni e specifiche:

Sotto il telaio troviamo un processore Unisoq T612 che consente allo smartphone di essere fluido quanto serve. Per esempio lo sblocco delle impronte digitali o il riconoscimento facciale sono stati sempre molto veloci e soprattutto non hanno mai sbagliato un colpo. Diciamo che è stata una piacevole sorpresa da un processore del genere su un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Per il resto, in quelli che possono essere gli usi principali, quindi la navigazione sui social o la navigazione su internet, ma anche un leggero multitasking tenendo aperte più App contemporaneamente, lo Smartphone non ha mai presentato nessuna incertezza.

Realme C33 vi consente anche di giocare a titoli come Asphalt 9, non è pesantissimo come per esempio un Real Racing 3, ma non è neanche leggero come tanti altri piccoli giochi Arcade.

Concludono il comparto hardware 4 GB di RAM e 64 GB oppure 128 GB per lo storage interno, memoria espandibile fino a 1 TB grazie a una scheda MicroSD. Troviamo inoltre una batteria da 5.000 mAh che è già abbastanza grande per quelle che sono le prestazioni di questo dispositivo. Sarà proprio merito del processore poco oneroso in termini energetici o della buona ottimizzazione del software, ma qui avete un’autonomia praticamente infinita. Vi dovete impegnare per far sì che il dispositivo non arrivi a fine giornata.

Molto probabilmente è merito del software Realme UY S Edition basato su Android 12 la fluidità di questo dispositivo, nonostante appunto il comparto hardware non sia molto potente. La skin è ben ottimizzata con lo smartphone ma anche molto leggera, infatti questo device vi arriva veramente con pochissime app installate.

Comparto fotografico:

Per quanto riguarda il comparto fotografico, qua troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel mentre la seconda camera serve per calcolare la profondità di campo, ma non sappiamo da quanti megapixel sia. La selfie camera invece è da 5 megapixel.

Merito anche dell’intelligenza artificiale, le fotografie scattate con la fotocamera principale di giorno sono discrete e anche di sera se avete un polso saldo e con i tempi di esposizione maggiorati, potete ottenere degli scatti decenti se teniamo conto della fascia di prezzo di questo device.

Il neo di questo comparto fotografico è la camera frontale, i selfie sono quasi improponibili di sera e di giorno comunque sono poco dettagliati. Dopotutto cosa vi aspettavate da uno smartphone che nel 2022 costa meno di 200 euro?

Potete girare i video con una risoluzione massima di FHD a 30 FPS, poi c’è lo scatto automatico, la modalità ritratto, la modalità Pro, la modalità panoramica, filmato accelerato e la modalità 50 megapixel.

Conclusioni e prezzi:

Ed eccoci giunti alle conclusioni, i prezzi di lancio del nuovo Realme C33 sono di

159,99 € per la versione da 4 + 64, mentre la versione da 4 + 128 GB di storage interno viene lanciata sul mercato con un prezzo di 179,99 €. Questi prezzi poi aumenteranno di circa 20 euro per arrivare a quelli che sono i prezzi di listino che Realme aveva deciso.

Questo è uno smartphone per tutti coloro che stanno cercando un dispositivo economico, che magari possa fare da secondo telefono come un telefono aziendale. Può essere perfetto sicuramente, visto il suo design con questo effetto glitter, principalmente da un’utenza femminile. E voi? Cosa ne pensate del nuovo Realme C33?