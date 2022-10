Si dice che OPPO stia lavorando alla serie Reno 9 e che il rilascio potrebbe avvenire ad un certo punto nel mese di novembre. Si prevede che il portafoglio sarà composto da tre dispositivi mobili: Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+. Tuttavia, le informazioni sui telefoni Pro non sono ancora pubbliche in questo momento. Ora, una nota fonte cinese afferma che OPPO è al lavoro su un nuovissimo smartphone di fascia media che sarà dotato di un processore MariSilicon X e di una fotocamera principale IMX890.

Un post su Weibo di Digital Chat Station ha reso noto che OPPO sta lavorando sodo su uno smartphone di fascia media senza nome che avrebbe sia il sensore IMX890 di Sony che il processore MariSilicon X dell’azienda. Entrambi questi componenti sono stati creati internamente da OPPO. Per coloro che non hanno familiarità con il termine, si riferisce a un chipset basato sull’imaging ed è stato concepito e sviluppato in modo indipendente dalla società.

OPPO Reno 9 arriverà in tre modelli

MariSilicon X è basato sulla tecnologia di processo a 6 nm e presenta una potente NPU, un ISP avanzato e un’architettura di memoria multi-tier per offrire un’efficienza energetica senza precedenti e prestazioni incredibili, rendendo possibile l’acquisizione di video notturni AI 4K con elaborazione RAW in tempo reale. Altre caratteristiche del chip includono un avanzato processore di segnali di immagine (ISP) e un’architettura di memoria multi-tier.

In aggiunta a questo, il post ha rivelato che il presunto mid-ranger OPPO avrebbe uno schermo curvo con un foro praticato nel mezzo. Inoltre, il modulo fotocamera posteriore del prossimo smartphone avrà una configurazione simile a quella del Reno 9 e includerà il ‘design Deco’ che era presente nelle precedenti generazioni di prodotti dell’azienda.

Secondo le informazioni che sono state presentate, sembrerebbe che lo smartphone verrebbe rilasciato nel mercato premium di fascia media. È possibile che il prezzo di partenza sia compreso tra 300 e 400 euro. Non si sa ancora come verrà chiamato lo smartphone dal suo moniker ufficiale.