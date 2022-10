Kena Mobile lancia la promo da 200 giga e distrugge Vodafone solo oggi

Come Kena Mobile esistono pochi altri gestori che riescono a mettere i bastoni tra le ruote ai grandi provider. Infatti il celebre gestore sta riuscendo a proporre delle offerte che ogni giorno tornano sempre più utili.

I gestori virtuali riescono infatti mettere in netta difficoltà quei provider che da sempre dominano, i quali sono forti anche del loro nome. La qualità certamente è migliore, ma a compensare per quanto riguarda i gestori virtuali ci pensa la quantità dei contenuti e soprattutto il prezzo di vendita molto più basso del normale. Proprio per questo motivo sembra essere il momento perfetto per scoprire le promozioni della solita linea di Kena Mobile. Ecco cosa includono ogni giorno e soprattutto quanto costano.

Kena Mobile propone delle offerte eccezionali che con pochi euro offrono quasi tutto senza limiti

Ogni giorno sempre di più Kena Mobile sta riuscendo a portare dalla sua parte tanti nuovi clienti grazie alle offerte disponibili sul sito ufficiale che ormai sono conosciute da chiunque.

Per avere infatti ogni mese minuti senza limiti verso tutti con 500 SMS verso qualsiasi gestore è possibile spendere 5,99 € al mese per sempre. Ovviamente sono compresi anche 70 giga per navigare sul web sfruttando il 4G. La promozione è destinata ai clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Lyca Mobile e molti altri MVNO.

Segue poi l’offerta migliore per distacco, quella che consoli 9,99 € al mese offre la posta massima. Qui ci sono infatti 1000 SMS verso tutti i gestori fissi e mobili, minuti senza limiti verso tutti e 200 giga per navigare sul web senza problemi. Per avere questa promozione però bisogna attivare un nuovo numero con Kena.