Apple ha appena rilasciato una nuova linea di dispositivi iPhone, la serie iPhone 14, che include iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Subito dopo l’introduzione del prodotto, sono iniziate a circolare online delle indiscrezioni riguardanti l’imminente famiglia di iPhone 15, che hanno svelato alcuni miglioramenti significativi.

È stato ipotizzato che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino possa introdurre l’iPhone 15 Ultra per prendere il posto del modello iPhone 15 Pro Max nel prossimo futuro. Nella svolta più recente degli eventi, sono state scoperte online informazioni sulla costruzione del futuro smartphone di punta dell’azienda.

iPhone 15 Ultra, è ancora presto per la nuova serie di smartphone

Secondo quanto riferito da LeaksApplePro, il prossimo smartphone Apple iPhone 15 Ultra sarà realizzato in titanio. Ciò conferirà al gadget un aspetto più lussuoso e una sensazione più premium. In passato si diceva che l’iPhone 14 Pro Max sarebbe stato costruito in titanio. Tuttavia, ora sembra che l’iPhone 15 Ultra avrà davvero un corpo in titanio.

Il titanio è un materiale superiore all’acciaio poiché non solo è resistente ai graffi, ma è anche più leggero, più resistente e più durevole. Poiché non ci sono molti cellulari sul mercato con corpi in titanio, questo rappresenta un’opportunità unica per l’azienda di vendere questo prodotto a coloro che lo utilizzerebbero. Il materiale è anche piuttosto costoso, il che significa che esiste la possibilità che il prezzo del gadget possa aumentare di conseguenza.

Negli ultimi giorni sono state rese pubbliche una serie di specifiche interessanti riguardanti l’iPhone 15 Ultra, oltre al fatto che è costruito in titanio. Si dice che nel telefono sia incluso un processore che utilizza un processo di produzione a 3 nm. Si prevede che avrà una connessione USB-C e l’implementazione di questa funzione diventerà più probabile quando l’Unione Europea approverà una nuova regola che impone ai produttori di telefoni di includere la compatibilità di ricarica USB-C sui loro prodotti. Oltre a questo, si dice che le fotocamere frontali dello smartphone saranno migliorate e che avrà una durata della batteria molto più lunga.