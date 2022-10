Iliad offre quasi gratis i nuovi iPhone 14 e regala 160GB in 5G

Iliad offre tante sorprese ogni mese, proprio all’interno del suo sito ufficiale. Qui è possibile trovare infatti le migliori offerte del momento come quelle che riguardano il mondo mobile ma soprattutto quello fisso. Ricordiamo infatti che Iliad da oltre un anno possiede anche un’offerta che concede la fibra ottica a partire da un prezzo di 19,99 € al mese per chi è già cliente.

Se volete poi acquistare i nuovi iPhone 14, le soluzioni saranno ottime con un anticipo e 30 rate da pagare gradualmente.

Iliad continua ad offrire soluzioni eccezionali, è arrivata una nuova offerta mobile che permette di avere fino all’11 novembre 160 giga

Non dovete fraintendere quanto letto all’interno del titolo: l’offerta non durerà fino all’11 novembre una volta sottoscritta, ma darà a tutti l’opportunità di essere sottoscritta fino a quella data. In parole povere, potrete scegliere la nuova Flash 160 solo fino al prossimo 11 novembre, visto che poi scadrà.

Esatto, è arrivata una nuova soluzione in casa Iliad, promo che permetterà a tutti di avere il meglio per pochi euro mensili. Esattamente allo stesso prezzo dell’offerta che fino a qualche giorno fa consentiva di avere 120 giga, ora potrete averne 160 con tante soluzioni di contorno. All’interno di questa nuova offerta ci sono infatti anche minuti senza limiti per telefonare chiunque voi vogliate, oltre ad SMS senza limiti. Il prezzo mensile è sempre lo stesso: 9,99 € ogni 30 giorni e per sempre senza rimodulazioni.

Quello che pagherete inizialmente sarà solo 9,99 € di attivazione per la scheda SIM. Ricordiamo inoltre che Iliad offre gratuitamente il 5G all’interno della promozione.