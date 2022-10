Dal primo calcio d’inizio, con la partita Qatar-Ecuador che si terrà domenica 20 novembre fino alla finale del 18 dicembre ( per un totale di 64 partite ), saranno trasmesse in diretta ed esclusivamente gratis le partite del mondiale, oltre ad approfondimenti, incontri, reportage, documentari, news e notizie radio.

La proposta offerta Rai potrà essere vista e ascoltata su tutte le sue piattaforme e seguirà i 29 giorni più attesi da tutti gli appassionati di calcio e non solo. “L’Italia non ci sarà, ma questo forse ci permetterà di entrare ancora più nel dettaglio“, afferma l’amministratore delegato Carlo Fuortes.

In particolare, 37 partite andranno in onda su Rai1, 19 su Rai2 e 8 su Rai sport HD.

Tutte le partite trasmesse su Rai1 andranno in onda anche in alta definizione, ovvero in 4K, con una novità: non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida.

Ecco i canali principali

Ogni partita sarà ripresa da 34 telecamere, il numero più alto mai utilizzato, mentre altri 12 strumenti di ripresa automatizzati saranno a disposizione degli arbitri nella sala Var. Ma a completare l’offerta non ci saranno solo le azioni viste a bordo campo. A raccontare il Mondiale ci sarà anche il trio Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e la giuria Chechi, che dopo le notti alle Olimpiadi di Tokyo tornano dietro al bancone su Rai 1 dopo il match delle 20.

Rai Radio 1 e Radio1 Sport racconteranno invece minuto per minuto tutto il Mondiale. Su Rai Play invece troviamo “C’era una volta il 10″ ma anche “Dieci ragioni per”.

Rai Sport HD punta sul ciclo dei docufilm, mente su Rai News 24 e rainews.it troverete aggiornamenti continui e diretti.