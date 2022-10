Creality è una nota azienda fondata durante l’anno 2014. L’azienda si concentra sulla progettazione, sulla ricerca e sulla produzione di stampanti 3D e altri prodotti correlati anch’essi alla stampa 3D, tra cui anche incisori laser. Il team di Creality è composto da ricercatori professionisti e qualificati ed è costantemente impegnato nella ricerca della migliore esperienza utente possibile.

La fabbrica di produzione è certificata BSCI e ISO, copre una vasta area di 50.000 metri quadrati e raggiunge una capacità produttiva annua di oltre 1.000.000 di unità. I prodotti del marchio Creality sono tutti certificati secondo gli standard CE, FCC e ROHS e sono ormai esportati presso più di 192 paesi, tra cui Francia, Germania e Regno Unito.

In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha lanciato ufficialmente un give away con cui sarò possibile vincere uno dei suoi prodotti di punta, ovvero l’incisore laser Creality CR-Laser Falcon.

Creality lancia un nuovo give away con cui vincere l’incisore laser CR-Laser Falcon

Creality CR-Laser Falcon è uno dei prodotti di punta del noto marchio. Tra i suoi punti di forza, spicca in primis la nuova tecnologia di compressione laser. Si tratta in particolare della tecnologia LD+FAC+C-Lens migliorata, che offre un punto compresso da 0,06 mm per tagli più profondi e superfici più lisce e pulite. Oltre a questo, abbiamo un design notevole con un braccio fisso lucido da 8 mm invece del normale braccio laser da 6 mm e un treppiede in gomma antiscivolo a forma di L. La costruzione è robusta grazie alla presenza della lega in alluminio.

La presenza di 4 ruote a V resistenti e stabili guide a V e cinghie dentate ad alta tensione, permette la creazione di algoritmi che guidano gli stepper in direzione x e y, precisi, sincroni e silenziosi. Sono inoltre presenti due motori passo-passo in grado di garantire la stabilità del movimento ad alta velocità. L’incisore laser è inoltre compatibile con il software laserGRBL lightBurn e supporta Linux/Mac OS/Windows (Win XP/Win 7/8/10/11), mentre il formato di file di incisione supporta SVG/PNG/ DX/TIF/BMP/PDF.

Grazie alla presenza di un unico pulsante è poi possibile avviare, mettere in pausa o arrestare il processo di incisione. Attorno al pulsante sono poi integrati gli indicatori LED che indicano chiaramente lo stato di avanzamento del processo della macchina. Il nuovo incisore laser è poi molto sicuro. Grazie alla presenza di un giroscopio, se la macchina viene accidentalmente inclinata, capovolta o lasciata cadere, la macchina smette di funzionare e un allarme viene emesso dal cicalino e dalla spia luminosa.

Insomma, un prodotto senz’altro unico nel suo genere e che potrete portarvi a casa gratuitamente grazie al nuovo give away lanciato da Creality. La promo si chiama “Who are creators of masterpieces” e partecipandovi e svolgendo alcune attività si guadagneranno punti e si potrà per l’appunto vincere l’incisore laser CR-Laser Falcon. Per tutti coloro che arriveranno allo stesso punteggio a parimerito, invece, potranno essere sorteggiati e potranno vincere altrettanti prodotti, tra cui:

1x CR-Scan Lizard Premium Combo

1X Ender-3 S1 Pro

2x $100 Creality Store Coupon

5x $50 Creality Store Coupon

10X $10 Creality Store Coupon

Nel caso in cui voleste acquistare il nuovo incisore laser CR-Laser Falcon, i link sono i seguenti: