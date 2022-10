CoopVoce distrugge tutti con le EVO: ecco fino a 100 giga quasi gratis

Sembra essere questo il periodo migliore per sottoscrivere un’offerta di livello per quanto riguarda i gestori mobili di telefonia. Tra i più interessanti c’è sicuramente la vecchia scuola con provider che hanno fatto la storia nel mondo della telefonia italiana. CoopVoce è ovviamente uno di questi grazie alle sue grandi proposte, le quali sono famose soprattutto per la qualità espressa.

Il merito è di un provider come CoopVoce che riesce a permettere di avere il meglio con pochi euro mensili, come nel caso delle promo EVO.

CoopVoce: la gamma EVO è ancora disponibile per pochi euro mensili, ecco le promo

CoopVoce consente a tutti di avere le EVO, offerte che permettono di risparmiare molto. La prima soluzione consente di avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti per le telefonate verso tutti, senza la connessione dati. Il prezzo è proporzionato alla promozione, visto che consiste in soli 4,90 € al mese per sempre.

La seconda promozione che il provider virtuale mette sul piatto è quella che invece oltre a minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi gestore, consente di avere 30 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese. Il prezzo consiste in soli 6,90 € mensili per tutti coloro che lo sottoscrivono.

L’ultima offerta, quella che tutti vorrebbero, permette invece di avere ancora di più. Il prezzo di vendita è davvero interessante: solo 8,90 € al mese per sempre senza rimodulazioni. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS ancora verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web.