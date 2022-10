WhatsApp ha delle novità per gli utenti. A quanto pare, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha deciso di testare la possibilità di implementare la creazione di avatar personalizzati da poter utilizzare come sticker. La nuova possibile feature è stata spoilerata da WABetaInfo , portale sempre vicino a tutte le vicende che accadono a WhatsApp.

In uno degli ultimi post pubblicati sul blog, è possibile vedere degli screenshot (che trovate sotto) dove WhatsApp permetterà di creare un avatar personale da poter utilizzare come adesivo nelle conversazioni (come accade già da qualche tempo per le Animoji su iPhone) o anche come immagine del profilo da poter sostituire alle foto standard.

Era già da qualche tempo che l’azienda di Mark Zuckerberg sta cercando di puntare su questa nuova feature. Di fatto, qualche tempo fa sono stati lanciati gli Avatar su Facebook nel nostro Paese, ma la bassa frequenza con i giovani oggi usano il social non ha fatto decollare l’idea.

In questo momento la funzione è disponibile solamente per alcuni beta tester. Non è stato ancora definito quando verrà pubblicata o se addirittura Meta avrà intenzione di farlo in futuro. Sicuramente nel corso di questi mesi ci saranno degli aggiornamenti che ci faranno capire qualcosa in più.

Inoltre, WhatsApp sta lavorando anche a tante altre funzioni molto interessanti nelle ultime beta. Seguendo il nostro sito potrete avere più informazioni a riguardo, oltre alla vicenda riguardante ad una domanda sull’app di messaggistica che gli utenti si pongono spesso.