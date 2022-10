WhatsApp sta continuando senza sosta a lavorare sulla propria piattaforma per migliorarla e aggiungere features nuove una dopo l’altra, dopo i grandi impegni che hanno portato alla presenza del Player Globale e della possibilità di velocizzare gli audio, ora però non finisce qui, infatti l’azienda sta pensando di lavorare molto sulla privacy, cosa che ha portato ad un cambiamento storico, se prima l’app permetteva di nascondere solo l’ultimo accesso mostrando però a tutti la presenza online quando si apriva la chat, adesso la situazione è cambiata anche sul client per Windows (Beta), l’azienda sta estendendo a un numero maggiore di utenti la funzione con cui può selezionare chi può vedere il proprio stato online, e chi no.

Addio all’online

Come potete ben vedere, ancora una volta grazie ai ragazzi di WABetaInfo, sul client Windows nel canale Beta è stata introdotta la possibilità di nascondere la propria presenza Online inserendo delle eccezioni, per farlo è sufficiente accedere alle Impostazioni di WhatsApp, selezionare la voce Account e poi cliccare sulla voce Privacy. La prima voce della schermata visualizzata sarà “Chi può vedere le mie informazioni personali” ed è suddivisa in vari sottomenù. Fra questi Ultimo accesso e online, che consente di accedere alla pagina in cui potremo scegliere tra le voci “Chi può vedere l’ultimo accesso” e “Chi può vedere quando si è online”.

Si tratta di un’importante novità che certamente sarà gradita a tutti coloro che pretendo il massimo della tutela per quanto riguarda la propria privacy, infatti sono tristemente noti i casi di app che monitorano la presenza online dei contatti, attività che ora non potrà più essere portata avanti.