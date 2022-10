TIM offre due promo incredibili a partire da 7,99 euro fino a 100GB

Le offerte mobili proposte dai gestori sono sempre quello che più può variare nel corso degli anni. Più persone infatti tendono ad abbandonare il loro gestore di fiducia per via di alcune incongruenze ma soprattutto per l’innalzamento dei prezzi. TIM è uno dei gestori più attenti a tutto questo.

TIM: sono arrivate due nuove offerte per battere la concorrenza, ecco la Wonder SIX e la Wonder FIVE

Riuscire ad avere una promozione congrua rispetto al proprio fabbisogno risulta molto più semplice di quanto si pensi. Infatti un gestore come TIM non si tira indietro dall’offrire soluzioni che possano risultare perfette anche per alcuni vecchi clienti. Diverse persone hanno avuto la possibilità di scegliere tra due offerte, le quali a quanto pare sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

La prima in assoluto prende il nome di TIM Wonder SIX, offerta di grande livello e soprattutto la migliore di cui TIM dispone attualmente. Al suo interno sono numerosi i contenuti disponibili, visto che le persone che la sottoscrivono possono avere minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi gestore e si vogliano. Ci sono poi anche 1000 SMS da mandare a chiunque e infine l’aspetto più importante: 100 giga di traffico dati in rete 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 € per tutti.

La TIM Wonder Five incarna più o meno gli stessi aspetti della promozione appena descritta. Questa soluzione però offre 70 giga e non 100 come quella di prima, il tutto per un prezzo mensile che corrisponde a 7,99 €. Ricordiamo che l’attivazione costa 25 € per la scheda SIM, ma 20 € finiranno sul vostro credito.