Attraverso il proprio programma di fidelizzazione Party, l’operatore Tim ha recentemente messo in palio alcuni smartphone Oppo, tra cui anche il modello Reno 8 Pro.

Il concorso è valido dalle ore 09:00 del 20 Ottobre 2022 alle ore 23:59 del 3 Novembre 2022. Per partecipare è necessario essere titolari di un contratto di rete fissa residenziale e/o di una numerazione mobile ricaricabile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim Party mette in palio un Oppo Reno 8 Pro

Durante il periodo sopra citato Tim mette in palio un totale di 10 Oppo Reno 8 Pro 5G, ciascuno dal valore di 799,90 euro. Lo smartphone in questione, vi ricordo, monta un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 2412×1080, processore MediaTek Dimensity 8100-Max con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Supervooc da 80 W, fotocamere posteriori rispettivamente da 50 megapixel la principale, 8 megapixel la ultra grandangolare e 2 megapixel la macro. La fotocamera anteriore è invece di 32 megapixel. Per per provare a vincere uno degli smartphone bisogna cliccare sul tasto “Gioca ora!” su Tim Party, attivando un’animazione che rappresenta il premio in palio. Al termine dell’animazione, essendo il concorso di tipo instant win, il cliente scoprirà subito l’esito della giocata e l’eventuale vincita del premio.

Con i concorsi TIM Party, a seconda dei cluster di appartenenza, ovvero i gruppi in cui vengono suddivisi i clienti del programma fedeltà, ogni giorno è possibile partecipare anche più di una volta. Secondo quanto indicato nel regolamento ufficiale del concorso, ciascun premio viene consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Che dire, buona fortuna a tutti!