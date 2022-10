Telegram distrugge WhatsApp: ci sono tante motivazioni

Sono tanti i motivi che spingono le persone a scegliere un’applicazione piuttosto che un’altra, soprattutto quando l’abitudine diventa sovrano. Usando sempre la stessa piattaforma, difficilmente si sceglie di provarne altre nuove, o meglio di poter far sì che quel novità diventino consuetudine abbandonando le strade percorse da sempre.

Stanno però a quanto riportato, il dualismo che c’è tra alcune applicazioni di messaggistica istantanea sarebbe arrivato ai massimi storici. Tutti sanno che WhatsApp è un’applicazione che permette ogni giorno di mandare i messaggi a chiunque gratuitamente ma anche di chiamare le persone con più metodi. Sono diverse le funzionalità di cui è provvista la nota applicazione americana, ma adesso deve fare i conti con una seria pretendente al trono che prende il nome, come tutti ben sanno, di Telegram. Il grande merito di questa piattaforma, che ricordiamo avere base a Dubai, è quello di aver sempre tallonato WhatsApp, senza mai mollare il colpo. Durante gli ultimi anni sono cresciute molto le statistiche di Telegram, dei quali trovano seguito in un folto pubblico.

Telegram continua a crescere e batte WhatsApp visto che gli utenti la preferiscono rispetto a tante altre funzioni, ecco quali

Una delle migliori applicazioni che esistono oggi è certamente Telegram, che predispone diverse funzionalità per coloro che lo utilizzano.

Le persone sanno di preferirla ormai a WhatsApp di gran lunga, soprattutto per alcune opportunità che all’interno dell’applicazione colorata di verde non esistono. In Telegram innanzitutto è possibile avere molta più sicurezza, oltre alla presenza dei canali che consentono di avere ad esempio le offerte Amazon migliori tutti i giorni.