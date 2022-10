Nel dicembre del 2006, BitTorrent ha annunciato che stava acquisendo il client μTorrent, senza rivelare alcuna condizione finanziaria. Si è scoperto dopo che ciò che la società non ha rivelato è che stava acquistando il client nientemeno che da Spotify.

μTorrent è stato lanciato nel settembre del 2005 e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla mancanza di bloatware.

Poiché i dati e la larghezza di banda erano beni costosi per una startup come Spotify, all’inizio del suo sviluppo è stato deciso che avrebbe fatto affidamento su una rete peer-to-peer per distribuire i propri contenuti. In effetti, l’azienda stava facendo esattamente questo, fino al 2014.

Fu allora, dopo il lancio di μTorrent ma prima della vendita a BitTorrent, che il lavoro di Ludde suscitò l’interesse di Spotify, che non aveva ancora lanciato un prodotto funzionante. Pochi mesi prima che BitTorrent acquisisse μTorrent, Spotify lo aveva già in mano.

La vera storia

Tuttavia, a quanto pare, Spotify non ha acquistato μTorrent per il suo software, lo ha acquistato per Ludde. “Spotify ha acquistato μTorrent, ma quello che volevamo davvero era Ludvig Strigeus“, ha detto al quotidiano svedese Breakit l’ex CTO di Spotify Andreas Ehn.

Spotify ha quindi venduto μTorrent a BitTorrent, realizzando un “enorme profitto“, sebbene l’importo esatto rimanga sconosciuto. In questo commercio, Ludde si è fatto strada nella proprietà congiunta di Spotify.

In un momento in cui il servizio di streaming musicale svedese si stava preparando a iniziare a negoziare pubblicamente le sue azioni, non è chiaro quanto Ludvig “Ludde” Strigeus possieda. Secondo notizie non confermate dai media svedesi, vale più di un miliardo di corone svedesi, il che significa almeno 100 milioni di dollari.