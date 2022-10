Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza dubbi dai malwares, i piccoli software dannosi infatti circolano nel web e cercano di infettare il maggior numero di utenti possibile ogni giorno, il tentativo è ovviamente quello di appropriarsi di dati sensibili come i codici delle carte di credito o le password per accedere all’identità digitale.

Questi software per distribuirsi sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni spacciate come software di utility legittimi, solo che una volta installate, tramite permessi profondi assumono il controllo del smartphone per poi copiare e inviare tutti i dati salvati in memoria al proprio creatore, con un danno per la privacy incalcolabile.

Onde evitare questo tipo di problematica il consiglio da seguire è quello di scaricare app solo da fonti certificate, il Play Store di Google è l’esempio migliore.

App più pericolose per il vostro conto in banca