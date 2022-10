OPPO ha celebrato il suo 18° anniversario il 17 settembre. Nel mercato mondiale, il produttore si è evoluto come marchio che offre prodotti di consumo come smartphone, accessori e soluzioni tecnologiche.

OPPO è ora il quarto produttore di smartphone più grande e serve oltre 60 paesi con 80 operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo.

La celebrazione del 18° anniversario di OPPO ha portato al lancio di nuovissimi e interessanti servizi, oltre a dei nuovi eventi pensati per gli utenti alla ricerca di promozioni e sconti.

In tutto il mondo, ci sono più di 2500 siti di assistenza che operano per conto del centro di assistenza OPPO. Ogni mese, dal 10 al 12, gli utenti possono usufruire in esclusiva dei vantaggi di oltre 900 centri che propongono offerte scontate, servizi gratuiti di disinfezione e riparazione e altro ancora.

Accessibile in più di 21 paesi, questa settimana consentirà agli utenti di usufruire di sconti sulla riparazione di smartphone e accessori. Ciò includerà anche costi di manodopera gratuiti, aggiornamenti software, pellicole protettive e manutenzione gratuita.

Happy Weekend, promozioni fino al 24 ottobre 2022

Per tutti gli utenti che sono interessati a questo incredibile evento, Oppo ha deciso di mettere in promo il Find X5 Series, Find X5 Pro e il Find X5 ad un prezzo da capogiro: per quanto riguarda l’X5 PRO, lo sconto applicato è del 30% e lo possiamo trovare a 1099,99 euro, mentre la versione normale è ora in vendita a soli 699,99 euro.

Per chi invece ha deciso di acquistare la Serie Reno, in particolare parliamo del Reno 6 e del Reno 6 Pro, ci sono altri sconti a cui si può accedere: parliamo di soli 329,99 euro e 499,99 euro rispettivamente per ogni modello.

Inoltre è presente anche il Reno 7, ora in offerta a soli 249,99 euro.